В Барнауле пожарные спасли жильца горевшей квартиры

Утром 4 января в Барнауле произошел пожар в жилом 12-этажном доме на улице Малахова. Пожарные вытащили из горящей квартиры человека, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна квартиры шел дым, было сильное задымление на лестнице. Чтобы обнаружить пострадавших, на месте происшествия работали звенья газодымозащитной службы.

Пожарные с помощью спасательных масок эвакуировали трех человек на незадымляемой площадке подъезда и сопроводили их на улицу. Еще одного человека, который успел надышаться продуктами горения в горевшей квартире, пожарные передали работникам скорой помощи. В соцсетях очевидцы говорят, что это был пожилой мужчина.

Ликвидировать возгорание удалось через 20 минут. В результате пожара пострадали стены, двери и окна квартиры, мебель, домашние вещи. Квартиру тушили 43 человека и 12 единиц пожарной и специальной техники. На месте происшествия работали медики и полицейские.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожность при обращении с огнем.