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Происшествия
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В Барнауле пожарные спасли жильца горевшей квартиры

Утром 4 января в Барнауле произошел пожар в жилом 12-этажном доме на улице Малахова. Пожарные вытащили из горящей квартиры человека, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в квартире на улице Малахова 4 января.
Пожар в квартире на улице Малахова 4 января.
22.mchs.gov.ru

На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна квартиры шел дым, было сильное задымление на лестнице. Чтобы обнаружить пострадавших, на месте происшествия работали звенья газодымозащитной службы.

Пожарные с помощью спасательных масок эвакуировали трех человек на незадымляемой площадке подъезда и сопроводили их на улицу. Еще одного человека, который успел надышаться продуктами горения в горевшей квартире, пожарные передали работникам скорой помощи. В соцсетях очевидцы говорят, что это был пожилой мужчина.

Ликвидировать возгорание удалось через 20 минут. В результате пожара пострадали стены, двери и окна квартиры, мебель, домашние вещи. Квартиру тушили 43 человека и 12 единиц пожарной и специальной техники. На месте происшествия работали медики и полицейские.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожность при обращении с огнем.

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