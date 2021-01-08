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Происшествия

20 пожаров произошли за сутки в Алтайском крае

По данным на 8 января, за прошедшие сутки в Алтайском крае произошли 20 пожаров, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь.
Огонь.
СС0

Всего за семь дней нового 2021 года пожарные потушили 149 пожаров, погибли 13 человек, 3 получили различные травмы. 14 человек были спасены.

В МЧС отмечают, что по-прежнему главной причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

Сотрудники МЧС находятся в режиме повышенной готовности.

«По данным синоптиков, в крае до 8 января сохранится аномально холодная погода. Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с полицией, представителями администраций муниципальных образований края и других служб проводят профилактические рейды по жилому сектору. Распространяют памятки и листовки на противопожарную тематику, проводят инструктажи, напоминая гражданам о том, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», — отметил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

Спасатели напомнили основные правила пожарной безопасности. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев.

Электроприборы нужно использовать согласно инструкции. Категорически запрещена эксплуатация самодельного электрооборудования.

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