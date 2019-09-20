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Происшествия

Пожилая бийчанка отдала лже-сотруднику банка более четверти миллиона рублей

Пенсионерка из Бийска стала жертвой мошенника, который воспользовался ее доверием и завладел суммой, превышающей четверть миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

В полицию обратилась 69-летняя женщина, которая рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Звонивший заявил, что злоумышленники пытались снять со счета пенсионерки денежные средства.

Для того чтобы обезопасить сбережения, псевдосотрудник банка предложил бийчанке открыть счет в другом учреждении и перевести туда всю сумму.

«Пострадавшая так и сделала, при этом передала мошенникам номер карты и разовый код из СМС, после чего деньги с ее счета исчезли», — отмечают в правоохранительном ведомстве, добавляя, что женщина лишилась почти 265 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан быть предельно бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

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