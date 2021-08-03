Пожилая сибирячка погибла в больнице при пожаре площадью 2 кв. метра

Пожар произошел утром 3 августа в райбольнице, расположенной в селе Шелопугино.
«Сотрудники больницы оперативно эвакуировали пациентов и персонал. Площадь пожара составила два квадратных метра. На месте пожара — кровати в одной из палат — обнаружено тело женщины 1959 года рождения», — рассказали в ведомстве.
Причину возгорания выясняют эксперты госпожнадзора. В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки.
«Опрошены руководство и персонал медучреждения. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти женщины», — говорится в сообщении.
Ранее три человека погибли в результате пожара в рязанской больнице имени Семашко.