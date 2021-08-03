Пожилая сибирячка погибла в больнице при пожаре площадью 2 кв. метра

Пожар произошел утром 3 августа в райбольнице, расположенной в селе Шелопугино.

«Сотрудники больницы оперативно эвакуировали пациентов и персонал. Площадь пожара составила два квадратных метра. На месте пожара — кровати в одной из палат — обнаружено тело женщины 1959 года рождения», — рассказали в ведомстве.