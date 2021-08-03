3 августа 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пожилая сибирячка погибла в больнице при пожаре площадью 2 кв. метра

В Забайкалье в здании центральной районной больницы произошел пожар, унесший жизнь пациентки, сообщает региональное МЧС.

Пожар в больнице. Забайкалье.
Пожар в больнице. Забайкалье.
75.mchs.gov.ru.

Пожар произошел утром 3 августа в райбольнице, расположенной в селе Шелопугино.

«Сотрудники больницы оперативно эвакуировали пациентов и персонал. Площадь пожара составила два квадратных метра. На месте пожара — кровати в одной из палат — обнаружено тело женщины 1959 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Причину возгорания выясняют эксперты госпожнадзора. В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки.

«Опрошены руководство и персонал медучреждения. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти женщины», — говорится в сообщении.

Ранее три человека погибли в результате пожара в рязанской больнице имени Семашко.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость