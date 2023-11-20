20 ноября
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Происшествия

Пожилая сибирячка угодила в СИЗО за поджог военкомата

В Новосибирске суд заключил 74-летнюю пенсионерку в СИЗО после поджога военкомата.

Беспорядки. Коктейль Молотова.
Беспорядки. Коктейль Молотова.
СС0.

Это случилось несколько дней назад. По версии правоохранителей, пенсионерка подошла к военному комиссариату и бросила в здание бутылку с зажигательной смесью, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Женщина связалась с жуликами и в какой-то момент передала им свою жилплощадь. А потом одумалась и призвала вернуть квартиру. Злоумышленники заявили — связанные с этим делом мошенники якобы находятся в военкомате. Пенсионерка решила им отомстить и метнула коктейль Молотова в военкомат.

Ранее третьеклассник устроил поджог на территории военкомата.

Восьмилетний россиянин зашел на территорию военкомата и поджег гараж. Пламя потухло быстро, внутри постройки обгорела мебель, пострадавших нет.

Когда полицейские нашли мальчика, он рассказал, что просто решил побаловаться.

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