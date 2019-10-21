Пожилая сибирячка умерла на пороге «Магнита»

Несчастный случай произошел 19 октября — на выходе из супермаркета «Магнит» пенсионерка почувствовала себя плохо и упала. Посетители вызвали скорую помощь.

По данным очевидцев, машина неотложки ехала около часа. Когда врачи добрались до места, женщина уже скончалась. Следователи назначили проверку, пишет НДН.инфо.

«Проводится проверка по факту смерти женщины. После будет принято процессуальное решение и дана объективная оценка обстоятельствам гибели», — сказал представитель регионального следственного управления Дмитрий Чечулин.

Жители поселка начали сбор подписей для минздрава Новосибирской области с просьбой разобраться в причинах задержки скорой медицинской помощи.