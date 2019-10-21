Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пожилая сибирячка умерла на пороге «Магнита»

Несчастный случай произошел 19 октября — на выходе из супермаркета «Магнит» пенсионерка почувствовала себя плохо и упала. Посетители вызвали скорую помощь.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По данным очевидцев, машина неотложки ехала около часа. Когда врачи добрались до места, женщина уже скончалась. Следователи назначили проверку, пишет НДН.инфо.

«Проводится проверка по факту смерти женщины. После будет принято процессуальное решение и дана объективная оценка обстоятельствам гибели», — сказал представитель регионального следственного управления Дмитрий Чечулин.

Жители поселка начали сбор подписей для минздрава Новосибирской области с просьбой разобраться в причинах задержки скорой медицинской помощи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость