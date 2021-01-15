33 пожилых человека умерли в Европе после прививки вакциной Pfizer

В Германии 10 человек умерли после введения вакцины Pfizer/BioNTech, 23 пациента — в Норвегии. Все умершие — люди пожилого возраста — до 93 лет.

Расследованием случившегося занимаются ученые из Института Пауля Эриха. Но эксперты исходят из того, что связи между смертями и прививкой нет, сообщает Spiegel.

«Речь идет об очень тяжелых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении. Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи. На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», — цитирует издание сотрудника отдела безопасности лекарств и препаратов института Бригитте Келлер-Станиславски.

По ее словам, эти данные соответствуют ожидаемому уровню смертности в данной возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. У умерших людей были серьезные заболевания, вакцину им сделали, потому что они находились в группе риска.

Интервал между введением препарата и смертью пациентов составил от нескольких часов до четырех дней.

У шести пациентов случилась анафилактическая реакция на препарат. На сегодня пока известно о 325 случаях побочных эффектов, которые, скорее всего, связаны с прививкой, пишет News.ru. Как заявила Келлер-Станиславски, эти данные совпадают с ожиданиями и не свидетельствуют о рисках и подтверждаются статистикой США.

Между тем в Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого партнера BioNTech, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.

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Каждый такой случай тщательно изучается, передает ПРАЙМ. Уже исследовано 13 из 23.

Погибшие были старше 80 лет и имели слабое здоровье. В связи с этим Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, имеющих серьезные заболевания, пишет bfm.ru.

В России запрещен ввоз вакцин, которые не прошли государственную регистрацию. Запрет распространяется и на препарат Pfizer, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор.

В компании Pfizer в январе заявили, что поставки их вакцины в 2021 году возможны только на уровне государственных соглашений. Закупки Pfizer в России на госуровне не планируются, пишет polit.ru.

Сейчас в России зарегистрировано две отечественные вакцины. Это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

В России массовая вакцинация стартует 18 января.