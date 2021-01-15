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33 пожилых человека умерли в Европе после прививки вакциной Pfizer

В Германии 10 человек умерли после введения вакцины Pfizer/BioNTech, 23 пациента — в Норвегии. Все умершие — люди пожилого возраста — до 93 лет.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Расследованием случившегося занимаются ученые из Института Пауля Эриха. Но эксперты исходят из того, что связи между смертями и прививкой нет, сообщает Spiegel.

«Речь идет об очень тяжелых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении. Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи. На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», — цитирует издание сотрудника отдела безопасности лекарств и препаратов института Бригитте Келлер-Станиславски.

По ее словам, эти данные соответствуют ожидаемому уровню смертности в данной возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. У умерших людей были серьезные заболевания, вакцину им сделали, потому что они находились в группе риска.

Интервал между введением препарата и смертью пациентов составил от нескольких часов до четырех дней.

У шести пациентов случилась анафилактическая реакция на препарат. На сегодня пока известно о 325 случаях побочных эффектов, которые, скорее всего, связаны с прививкой, пишет News.ru. Как заявила Келлер-Станиславски, эти данные совпадают с ожиданиями и не свидетельствуют о рисках и подтверждаются статистикой США.

Между тем в Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого партнера BioNTech, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.

Укол, болезнь, шприц.
Укол, болезнь, шприц.
CC0

Каждый такой случай тщательно изучается, передает ПРАЙМ. Уже исследовано 13 из 23.

Погибшие были старше 80 лет и имели слабое здоровье. В связи с этим Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, имеющих серьезные заболевания, пишет bfm.ru.

В России запрещен ввоз вакцин, которые не прошли государственную регистрацию. Запрет распространяется и на препарат Pfizer, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор.

В компании Pfizer в январе заявили, что поставки их вакцины в 2021 году возможны только на уровне государственных соглашений. Закупки Pfizer в России на госуровне не планируются, пишет polit.ru.

Сейчас в России зарегистрировано две отечественные вакцины. Это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

В России массовая вакцинация стартует 18 января.

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