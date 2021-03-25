Пожилой мужчина на Алтае позвал в гости девушку и погиб от ударов ножом и лопатой

Молодую жительницу Бийского района будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека. Жертвой преступления оказался 63-летний мужчина.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в январе текущего года потерпевший встретил на улице 23-летнюю девушку и пригласил ее в гости. В ходе распития спиртного между односельчанами произошел конфликт.

«В связи с личными неприязненными отношениями гостья, сначала ножом, а затем лопатой и руками нанесла множественные удары в область жизненно — важных органов хозяину дома и скрылась с места преступления. От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте происшествия», — уточняют в СКР.

Свою вину девушка признала частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.