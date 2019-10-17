Пожилой мужчина на Алтае ушел в лес за шишками и пропал без вести

Как сообщили в региональном МВД, 28 сентября Виталий Яковлевич Чащин 1936 года рождения, уроженец села Ильинка Шебалинского района, ныне проживающий в Горно-Алтайске, ушел на сбор кедрового ореха в урочище «Чёрный камень».
Это место расположено в четырех километрах от Ильинки. До настоящего времени местонахождение пожилого мужчины не установлено.
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Приметы пропавшего: на вид 80 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, глаза карие, волосы черные, стрижка короткая.
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Был одет: куртка темного цвета, брюки спортивные синего цвета, сапоги резиновые синего цвета, на голове кепка серого цвета.
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Особые приметы: имеет проблемы со слухом.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (38849) 22−902, 22−737, (38822) 25−700 или 02.