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Происшествия

Пожилой мужчина на Алтае ушел в лес за шишками и пропал без вести

Полиция в Республике Алтай устанавливает местонахождение пожилого мужчины, который в конце сентября отправился за кедровым орехом в лес и пропал.

Лес.
Лес.
СС0

Как сообщили в региональном МВД, 28 сентября Виталий Яковлевич Чащин 1936 года рождения, уроженец села Ильинка Шебалинского района, ныне проживающий в Горно-Алтайске, ушел на сбор кедрового ореха в урочище «Чёрный камень».

Это место расположено в четырех километрах от Ильинки. До настоящего времени местонахождение пожилого мужчины не установлено.

  • Приметы пропавшего: на вид 80 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, глаза карие, волосы черные, стрижка короткая.

  • Был одет: куртка темного цвета, брюки спортивные синего цвета, сапоги резиновые синего цвета, на голове кепка серого цвета.

  • Особые приметы: имеет проблемы со слухом.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (38849) 22−902, 22−737, (38822) 25−700 или 02.

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