Пожилой мужчина на Алтае зарезал бывшую жену, с которой жил в одной квартире после развода

Житель Заринска предстал перед судом по обвинению в убийстве бывшей супруги, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно версии правоохранителей, в сентябре 2020 года 65-летний обвиняемый, будучи пьяным, причинил множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов своей бывшей супруге, с которой после развода проживал в одной квартире.

«53-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения бывших супругов», — добавляют в СК.

Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.