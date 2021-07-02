3 июля
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Происшествия

Пожилой насильник из алтайского села надругался над маленькими детьми

Суд признал виновным 58-летнего жителя Зонального района Алтайского края в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщили в краевом следственном комитете. Пострадали от его преступлений маленькие девочки, в том числе его собственная внучка. Насильник надолго отправится в колонию строгого режима.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

В апреле 2020 года в своем доме в селе Зонального района мужчина «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 6-летней внучки».

Вскоре девочка рассказала об этом родителям — те обратились в правоохранительные органы. И вот в ходе расследования уголовного дела следствие выяснило: он совершил еще два аналогичных преступления.

В 2013 году он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своих знакомых. В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал, утверждая, что потерпевшие его оговорили.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Но доказательства его причастности к преступлениям против половой неприкосновенности детей оказались неопровержимыми, рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

За свои преступления он отправится на 16 лет в колонию строгого режима.

Справка

Мужчина признан виновным в следующих преступлениях:

  • п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста);
  • п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста);
  • п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
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