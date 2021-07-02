Пожилой насильник из алтайского села надругался над маленькими детьми

В апреле 2020 года в своем доме в селе Зонального района мужчина «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 6-летней внучки».
Вскоре девочка рассказала об этом родителям — те обратились в правоохранительные органы. И вот в ходе расследования уголовного дела следствие выяснило: он совершил еще два аналогичных преступления.
В 2013 году он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своих знакомых. В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал, утверждая, что потерпевшие его оговорили.
Но доказательства его причастности к преступлениям против половой неприкосновенности детей оказались неопровержимыми, рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
За свои преступления он отправится на 16 лет в колонию строгого режима.
Справка
Мужчина признан виновным в следующих преступлениях:
- п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста);
- п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста);
- п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).