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Происшествия

Пожилой незнакомец пытался поцеловать восьмилетнюю девочку в Барнауле

10 января в Барнауле в районе Речного вокзала пожилой мужчина приставал к ребенку. Как сообщают очевидцы в «Инцидент Барнаул», его уже задержала полиция.

Пенсионер с телефоном.
Пенсионер с телефоном.
СС0

«Сегодня, 10 января, около 12:20 по адресу улица Приречная 2а во дворе дома неизвестный мужчина приставал к восьмилетней девочке, зажимал и предлагал ее поцеловать», — писали очевидцы в социальных сетях с просьбой помочь найти подозреваемого.

Известно, что происходящее увидела соседка, забрала девочку и рассказала о происшествии ее матери. Та обратилась в полицию, и вскоре мужчина был задержан.

В сентябре прошлого года в Барнауле разыскивали мужчину, который поцеловал несовершеннолетнюю девочку в губы в одном из подъездов в доме на Георгия Исакова, 264.

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