Позиция «без памяти»: Ефремов не признал вину и обозлился на адвоката потерпевших

«Признать виновным себя не могу, так как ничего не помню», — сказал Ефремов.
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный «ничего не знает и не помнит».
«Не то чтобы он злоупотребляет своим правом. Он реально ничего не помнит. Поэтому на данный момент признание вины считаем преждевременным», — сказал он.
Между тем Михаил Ефремов попросил суд вынести замечание адвокату потерпевших Александру Добровинскому за некорректные высказывания в его адрес.
По словам подсудимого, комментируя после предварительного слушания его позицию по делу, Добровинский нелицеприятно о нем высказался.
«Я считаю это оскорблением, что я похрюкивал. Поскольку я болельщик «Спартака», мне не обидно. Но прошу вас вынести замечание <адвокату>", — обратился подсудимый к судье Елене Абрамовой.
Артисту вменяется п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.