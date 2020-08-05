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Происшествия

Позиция «без памяти»: Ефремов не признал вину и обозлился на адвоката потерпевших

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом он заявил на заседании Пресненского суда после того, как прокурор огласил фабулу обвинения, сообщает bfm.ru.

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

«Признать виновным себя не могу, так как ничего не помню», — сказал Ефремов.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный «ничего не знает и не помнит».

«Не то чтобы он злоупотребляет своим правом. Он реально ничего не помнит. Поэтому на данный момент признание вины считаем преждевременным», — сказал он.

Между тем Михаил Ефремов попросил суд вынести замечание адвокату потерпевших Александру Добровинскому за некорректные высказывания в его адрес.

По словам подсудимого, комментируя после предварительного слушания его позицию по делу, Добровинский нелицеприятно о нем высказался.

«Я считаю это оскорблением, что я похрюкивал. Поскольку я болельщик «Спартака», мне не обидно. Но прошу вас вынести замечание <адвокату>", — обратился подсудимый к судье Елене Абрамовой.

Артисту вменяется п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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