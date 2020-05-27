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28 мая
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Происшествия

Организаторские способности: прапорщик Росгвардии отделался штрафом за оказание интимных услуг

Читинский гарнизонный суд приговорил сотрудника Росгвардии к штрафу в 150 тыс. рублей за организацию занятия проституцией.

Красные туфли. Наручники. Эротика.
Красные туфли. Наручники. Эротика.
СС0

Прапорщик Росгвардии и его знакомая организовали в Чите службу по оказанию интимных услуг. Сервис работал в течение нескольких месяцев, пока на организаторов нелегального бизнеса не вышли правоохранительные органы, сообщили «Сибирь.Реалии» со ссылкой на Читинский гарнизонный суд.

Суд обошелся штрафом, поскольку на этом настаивали адвокаты осужденных.

Картотека

В картотеке Читинского гарнизонного суда Тайге.инфо удалось обнаружить дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Стороны дела в документах суда скрыты, а производство прекращено 21 мая 2020 года.

Ч.1 статьи 241 УК РФ предполагает штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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