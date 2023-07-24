24 июля
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Происшествия

Правда ли, что в России решили заблокировать "Википедию" - официальный комментарий

Российские пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе сайта "Википедия" 23 июля. Некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что проблемы с доступом к сайту связаны с его блокировкой. Правда ли это или же фейк разбирались altapress.ru.

Википедия.
Википедия.
unsplash.com

Масштабный сбой

Проблемы с доступом к сайту "Википедия" зафиксировали в разных частях мира 23 июля. Первые сообщения стали поступать около 3:00 по мск, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировали в Великобритании. Откуда поступило больше 1,5 тыс. обращений по поводу нарушений работы веб-сайта.

Также сбой наблюдали в России, Германии, США, Финляндии, Швеции, Польше и Франции.

Причины сбоя неизвестны, технические специалисты работают над их выяснением.

Википедия опубликовала рейтинг популярности действующих глав субъектов РФ.
Википедия опубликовала рейтинг популярности действующих глав субъектов РФ.
pixabay.com.

Сообщения о блокировке

Вскоре различные Telegram-каналы стали публиковать информацию о том, что "Википедию" собираются заблокировать.

Такой исход событий предположил и сам исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский.

"Поступило огромное число сообщений от пользователей из разных регионов РФ о проблемах с доступом к "Википедии". Предполагаем блокировку со стороны Роскомнадзора", - заявил он ТАСС.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Комментарий "Викимедиа. ру"

Позже Козловский опроверг информацию о возможной блокировке онлайн-энциклопедии. Он заявил, что жалобы от российских пользователей больше не поступают и сайт работает в прежнем режиме, передает ТАСС.

Ранее Козловский заявлял RTVI, что «Википедия» находится под угрозой блокировки уже больше 11 лет, с момента создания в России в ноябре 2012 года реестра запрещенных сайтов.

"Сейчас около 130 записей в "Википедии" находится в реестре, но она пока не заблокирована. Когда это произойдет, неизвестно, это может произойти в любую минуту", - заявлял он изданию.

При этом, по словам исполнительного директора, блокировать что-то может только Wikimedia Foundation, которая управляет серверами.

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