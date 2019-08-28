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Происшествия

Правительство готово купить у Бузовой рекламу безопасности дорожного движения

Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил задействовать лидеров общественного мнения в пропаганде безопасности дорожного движения, сообщают РИА Новости. Аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях он привел в пример.

Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
www.instagram.com/buzova86

Максим Акимов курирует транспортную отрасль. По его мнению, такие звезды, как Ольга Бузова, являются «каналом к мозгам» многомиллионного населения страны. «Если нужно, может какие-то им деньги заплатить», отметил политик.

Вице-премьер посетовал, что в пропаганде безопасного движения на дорогах совсем не используются социальные сети, хотя это очень действенный способ продвижения.

По его поручению создается межведомственная рабочая группа. Она представит предложения по популяризации безопасности на дорогах в современных каналах связи. Замглавы правительства ждет отчет уже через два месяца.

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