Правый борт Mercedes вмяло в салон после массовой аварии в Барнауле. Видео с места ДТП

На кадрах видно, что правый борт автомобиля Mercedes, водитель которого, предположительно, является виновником инцидента, вмяло в салон.
На месте ДТП работали полиция, спасатели и медики.
По данным ГИБДД, авария случилась на улице Сергея Ускова около 13:00 21 марта. По прибытии сотрудниками полиции было установлено, что водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz Е200, допустил наезд на стоящие на парковке транспортные средства: Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Honda Accord и ВАЗ-2110.
По имеющимся данным, пострадали двое пассажиров Mercedes.