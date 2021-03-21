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Происшествия

Правый борт Mercedes вмяло в салон после массовой аварии в Барнауле. Видео с места ДТП

Видео с места массовой аварии на улице Сергея Ускова в Барнауле появилось в социальных сетях.

Массовое ДТП на улице Сергея Ускова в Барнауле.
Массовое ДТП на улице Сергея Ускова в Барнауле.
Скриншот видео.

На кадрах видно, что правый борт автомобиля Mercedes, водитель которого, предположительно, является виновником инцидента, вмяло в салон.

На месте ДТП работали полиция, спасатели и медики.

По данным ГИБДД, авария случилась на улице Сергея Ускова около 13:00 21 марта. По прибытии сотрудниками полиции было установлено, что водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz Е200, допустил наезд на стоящие на парковке транспортные средства: Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Honda Accord и ВАЗ-2110.

По имеющимся данным, пострадали двое пассажиров Mercedes.

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