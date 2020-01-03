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Происшествия

Праздник не удался: на Алтае разгневанный мужчина ударил топором по голове приятеля

В одну из больниц Республики Алтай 1 января с ранением головы доставили 37-летнего жителя села Балыктуюль. Мужчину ударили топором, пострадавший находился в тяжелом состоянии, сообщает ГУ МВД России по региону.

Топор.
Топор.
СС0

Предварительно установлено, что между потерпевшим и 34-летним подозреваемым произошел конфликт. Подвыпивший мужчина, вспомнив былые обиды, стал нецензурно выражаться в адрес своего обидчика.

«Разозлившийся сельчанин не захотел терпеть оскорбления, а взял топор, стоящий возле печки, которым нанес не менее двух ударов по голове потерпевшего», — отмечают в ведомстве.

Испугавшись, сельчанин убежал. Свидетели конфликта вызвали скорую помощь. Спустя несколько часов полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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