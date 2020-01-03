Праздник не удался: на Алтае разгневанный мужчина ударил топором по голове приятеля

Предварительно установлено, что между потерпевшим и 34-летним подозреваемым произошел конфликт. Подвыпивший мужчина, вспомнив былые обиды, стал нецензурно выражаться в адрес своего обидчика.
«Разозлившийся сельчанин не захотел терпеть оскорбления, а взял топор, стоящий возле печки, которым нанес не менее двух ударов по голове потерпевшего», — отмечают в ведомстве.
Испугавшись, сельчанин убежал. Свидетели конфликта вызвали скорую помощь. Спустя несколько часов полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
Правоохранители возбудили уголовное дело.