Праздник не удался: на Алтае разгневанный мужчина ударил топором по голове приятеля

В одну из больниц Республики Алтай 1 января с ранением головы доставили 37-летнего жителя села Балыктуюль. Мужчину ударили топором, пострадавший находился в тяжелом состоянии, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что между потерпевшим и 34-летним подозреваемым произошел конфликт. Подвыпивший мужчина, вспомнив былые обиды, стал нецензурно выражаться в адрес своего обидчика.

«Разозлившийся сельчанин не захотел терпеть оскорбления, а взял топор, стоящий возле печки, которым нанес не менее двух ударов по голове потерпевшего», — отмечают в ведомстве.

Испугавшись, сельчанин убежал. Свидетели конфликта вызвали скорую помощь. Спустя несколько часов полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Правоохранители возбудили уголовное дело.