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Происшествия

Преданный «сибирский Хатико» ждал своего хозяина на месте, где того сбило авто

Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего 13 декабря в поселке Чик Новосибирской области, в результате которого сбили насмерть полицейского. Оказалось, что мужчина вечером шел со своим псом в магазин, домой он больше не вернутся.

Место, где сбили насмерть новосибирского полицейского
Место, где сбили насмерть новосибирского полицейского
https://vk.com/incident_nsk

Как сообщает «КП-Новосибирск», пьяный водитель, сбивший мужчину, решил замести следы и подбросил его тело на кладбище, где полицейского и нашли прохожие. Спасти Николая Фролова, не удалось.

Выяснилось, что в это время преданный пес Макс никуда не уходил с того самого места, где лихач сбил полицейского. Животное ждало своего хозяина, но, увы, больше пес так и не увидел.

«Макса волоком тащили на цепь, так как он не уходил с места происшествия, — описывают поведение собаки знакомые Николая. — Он просто лежал там, где произошла авария, и все».

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