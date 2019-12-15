Преданный «сибирский Хатико» ждал своего хозяина на месте, где того сбило авто

Как сообщает «КП-Новосибирск», пьяный водитель, сбивший мужчину, решил замести следы и подбросил его тело на кладбище, где полицейского и нашли прохожие. Спасти Николая Фролова, не удалось.
Выяснилось, что в это время преданный пес Макс никуда не уходил с того самого места, где лихач сбил полицейского. Животное ждало своего хозяина, но, увы, больше пес так и не увидел.
«Макса волоком тащили на цепь, так как он не уходил с места происшествия, — описывают поведение собаки знакомые Николая. — Он просто лежал там, где произошла авария, и все».