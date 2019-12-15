Преданный «сибирский Хатико» ждал своего хозяина на месте, где того сбило авто

Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего 13 декабря в поселке Чик Новосибирской области, в результате которого сбили насмерть полицейского. Оказалось, что мужчина вечером шел со своим псом в магазин, домой он больше не вернутся.

Как сообщает «КП-Новосибирск», пьяный водитель, сбивший мужчину, решил замести следы и подбросил его тело на кладбище, где полицейского и нашли прохожие. Спасти Николая Фролова, не удалось.

Выяснилось, что в это время преданный пес Макс никуда не уходил с того самого места, где лихач сбил полицейского. Животное ждало своего хозяина, но, увы, больше пес так и не увидел.