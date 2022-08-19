19 августа
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Происшествия

Предложили обезболивающее. Пенсионерку с переломами пяток и позвоночника отказались госпитализировать

Старушка выпала из окна и получила переломы пяток и позвонка в Красноярске. Но скорая не сразу выявила травмы и отказывалась забирать ее в больницу, сообщает «Запад 24».

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Пенсионерка выпала со второго этажа утром 17 августа. Ее дочь не сразу заметила произошедшее, поскольку готовила завтрак, и скорую вызвала соседка.

Медики осмотрели женщину и не нашли у нее никаких переломов с ушибами. Позже прибыла психиатрическая бригада и тоже не обнаружила травм. На жалобу старушки на боль в ногах и спине ей предложили выпить обезболивающее.

Однако боль не прекратилась, и родственники решили вызвать скорую помощь в третий раз. Бригада приехала через полчаса, сотрудники поставили пострадавшей укол обезболивающего и капельницу, а также увезли в больницу.

Там ей сделали КТ, по результатам которого выявили перелом обеих пяток и двенадцатого позвонка грудного отдела. Пенсионерка находится в реанимации.

В пресс-службе скорой объяснили, что установить диагноз было сложно из-за хронического заболевания старушки. Внучка призналась, что у женщины деменция после перенесенного коронавируса. Ранее она пыталась покончить с собой, но ее удалось остановить.

В скорой помощи по факту произошедшего проводят служебную проверку.

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