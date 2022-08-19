Предложили обезболивающее. Пенсионерку с переломами пяток и позвоночника отказались госпитализировать

Пенсионерка выпала со второго этажа утром 17 августа. Ее дочь не сразу заметила произошедшее, поскольку готовила завтрак, и скорую вызвала соседка.
Медики осмотрели женщину и не нашли у нее никаких переломов с ушибами. Позже прибыла психиатрическая бригада и тоже не обнаружила травм. На жалобу старушки на боль в ногах и спине ей предложили выпить обезболивающее.
Однако боль не прекратилась, и родственники решили вызвать скорую помощь в третий раз. Бригада приехала через полчаса, сотрудники поставили пострадавшей укол обезболивающего и капельницу, а также увезли в больницу.
Там ей сделали КТ, по результатам которого выявили перелом обеих пяток и двенадцатого позвонка грудного отдела. Пенсионерка находится в реанимации.
В пресс-службе скорой объяснили, что установить диагноз было сложно из-за хронического заболевания старушки. Внучка призналась, что у женщины деменция после перенесенного коронавируса. Ранее она пыталась покончить с собой, но ее удалось остановить.
В скорой помощи по факту произошедшего проводят служебную проверку.