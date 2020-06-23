Предпенсионера на Алтае будут судить за визит к соседке с топором и неудачную попытку изнасилования

В ведомстве уточняют, что скамья подсудимых ждет 54-летнего мужчину, который в марте этого года, будучи пьяным, взял в руки топор и угрожал убийством 31-летней соседке.
Кроме того, в апреле злоумышленник проник в дом к этой же односельчанке и попытался ее изнасиловать. Впрочем, довести задуманное до конца мужчине не удалось, поскольку потерпевшая смогла убежать.
Также следствием доказаны еще два факта незаконного проникновения мужчиной в дом соседки.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.