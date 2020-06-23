Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Предпенсионера на Алтае будут судить за визит к соседке с топором и неудачную попытку изнасилования

Житель Зонального района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в попытке изнасилования, угрозе убийством односельчанки и нарушении неприкосновенности ее жилища, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Топор.
Топор.
СС0

В ведомстве уточняют, что скамья подсудимых ждет 54-летнего мужчину, который в марте этого года, будучи пьяным, взял в руки топор и угрожал убийством 31-летней соседке.

Кроме того, в апреле злоумышленник проник в дом к этой же односельчанке и попытался ее изнасиловать. Впрочем, довести задуманное до конца мужчине не удалось, поскольку потерпевшая смогла убежать.

Также следствием доказаны еще два факта незаконного проникновения мужчиной в дом соседки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость