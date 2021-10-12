Предприимчивая сибирячка разместила пансионат для престарелых в цоколе дома без вентиляции

Пансионат для престарелых организован в нежилом помещении, находится в цоколе жилого дома, где отсутствует вентиляция, сообщает «Интерфакс».
Задержана организатор учреждения, ей предъявлено обвинение. Суд избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.
В филиалах пансионата проведены обыски, допрошены более 40 свидетелей, допрашиваются собственники помещений, работники и постояльцы, проживающие в пансионате.
Председатель СК Александр Бастрыкин поставил проведение доследственной проверки по данному факту на контроль в центральном аппарате ведомства.