Предприимчивые жулики из Новосибирска обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми

Трое мужчин и трое женщин пойдут под суд в Новосибирске по делу о мошенничестве. Они предоставляли заведомо ложные сведения в Пенсионный фонд и таким образом обналичивали материнский капитал. А погорели на том, что одна из участниц группы оказалась лишена родительских прав.

— По версии следствия, с февраля 2017 года по июнь 2018 года, ранее судимые за мошенничество трое обвиняемых, в отношении одного из них уголовное преследование прекращено с его смертью, занимались обманом, используя для этого маткапитал, — рассказал КП-Новосибирск заместитель прокурора области, старший советник юстиции Микаил Аскеров.

Как выяснилось, они нашли четырех неблагополучных женщин, получивших сертификат на материнский капитал, и предложили им незаконно обналичить его, якобы для улучшения условий проживания.



Мошенники сначала давали на подпись женщинам, а после передавали в Росреестр договоры купли-продажи жилых помещений. По этим бумагам, имеющие право на получение материнского капитала женщины, формально становились собственниками квартир.

Одну из них оформили в селе Ключи Алтайского края, она принадлежала жене одного из обвиняемых. Таким же способом они оформили и комнаты в поселке Горный Тогучинского района, которые принадлежали знакомому Лифанского.

— После регистрации договоров купли-продажи в Пенсионный фонд представлялись документы для получения денег из материнского капитала. При этом половину от полученных денежных средств обвиняемые оставляли себе, а часть отдавали женщинам. После получения денег, горе-матери вновь заключали договоры купли-продажи этих квартиры и комнаты с предыдущими собственниками, в результате чего недвижимость возвращалась их владельцам, — сообщил зампрокурора.

Ущерб от действий группы составил почти в 1,3 млн рублей. На автомобили и квартиру обвиняемых общей стоимостью более 2 млн рублей суд наложил арест. Уголовное дело рассмотрит один из районных судов Новосибирска.