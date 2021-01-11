Предприимчивый уголовник «заработал» в тюрьме 30 млн рублей

В Рязанской области россиянин, отбывающий наказание в колонии, «заработал» 30 млн рублей, сообщает ТАСС .

Попав в колонию, заключенный стал обманом похищать деньги граждан с помощью мобильного телефона.

По словам Владимира Макарова, руководителя управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры России, примеров незаконного использования телефонов в местах лишения свободы существует множество.

Так, в Вологодской области прокуроры установили, что заключенные не только пользовались мобильными и интернетом, но и регулярно выкладывали в сеть видео, пропагандирующие тюремную субкультуру, пишет Lenta.ru.

Всего за первое полугодие 2020 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы изъяли свыше 20 тыс. незаконно используемых мобильных устройств.