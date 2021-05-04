Предприимчивый житель Алтая сдал сбитую на трассе лошадь на мясо

В Республике Алтай в Онгудайском районе произошло необычное преступление. Житель села Бичикту-Боом в прошлом году потерял лошадь. Обстоятельства ее пропажи полиции удалось установить только в апреле.

Лошадь находилась на вольном выпасе. Когда хозяин решил загнать ее животноводческую стоянку, то обнаружил пропажу и заявил в полицию, пишут «Новости Горного Алтая». Сумму ущерба он оценил в 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска предварительно установили, что в конце августа 2020 года лошадь ночью на подъезде к селу Бичикту Бом выскочила на дорогу и попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял 29-летний житель села Онгудай.

Водитель не растерялся — тут же на дороге разделал животное, уложил останки в багажник и уехал домой. Не сообщая никому, через несколько дней отвез мясо на закупочную площадку в Горно-Алтайске, выручив за это 27 тысяч рублей.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).