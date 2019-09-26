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Происшествия

Предприимчивый житель алтайского села украл катушку с оптоволокном, посчитав ее бесхозной

Директор строительно-проектировочной компании на Алтае обратился в дежурную часть отдела полиции по Бийскому району с заявлением о краже. Оказалось, что кто-то «прикарманил» огромные катушки в оптоволоконным кабелем.

В поле украли катушку с оптоволокном
В поле украли катушку с оптоволокном
https://vk.com/incident_22

Мужчина рассказал, что его организация выступает подрядчиком у интернет-провайдера и прокладывает сеть от Бийска в сторону Солтона. Для ускорения темпов работы сотрудники компании разместили на полях около дороги на расстоянии пяти километров друг от друга катушки с волоконно-оптическим кабелем, сообщает «Инцидент Бийск».

Уже на следующее утро они обнаружили, что несколько деревянных бухт исчезло. Одну сотрудники полиции обнаружили во время осмотра места происшествия. Неизвестные скатили ее в овраг.

В хищении другой подозревается 42-летний житель села Шебалино. По словам задержанного, он увидел в поле, как он посчитал, бесхозную катушку и решил забрать ее домой. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). За катушку с оптоволокном мужчине грозит реальный срок.

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