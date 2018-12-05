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Представителей администрации Бийска привлекут к ответственности за обрушение потолка на ребенка

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам халатности, допущенной должностными лицами администрации Бийска. В квартире, где на ребенка обрушился потолок, должны были провести капитальный ремонт кровли, однако этого не сделали.

Квартира, в которой обрушился потолок в Бийске.
Квартира, в которой обрушился потолок в Бийске.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установили следователи, утром 3 декабря в Бийске в одной из квартир трехэтажного многоквартирного дома по улице Советская произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В результате произошедшего 2-летний мальчик, который находился в комнате, получил ссадины и ушибы.

Установлено, что проживание в аварийном доме угрожало жизни и здоровью жильцов. В связи с этим решением суда по исковому заявлению жителей на администрацию города возложили обязанность произвести капитальный ремонт строения, однако этого не было сделано.

По инициативе следственного управления СК по краю администрация города проводит расселение жильцов аварийного дома. Также следствие назначило несколько судебных экспертиз. В ходе расследования действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы контроля своевременного ремонта жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, дадут юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

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