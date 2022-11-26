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Происшествия

Представители мэрии приехали на место прорыва теплосети в Барнауле

Чиновники барнаульской мэрии приехали на место прорыва тепллосети на ул. Титова, 17.

Чиновники мэрии приехали на место прорыва теплосети в Барнауле 26.11.2022.
Чиновники мэрии приехали на место прорыва теплосети в Барнауле 26.11.2022.
barnaul.org

Как сообщают в мэрии, на место прорыва приехали глава Октябрьского района Юрий Асеев, председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Станислав Цыро, начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев и замглавы районной администрации по ЖКХ Сергей Мещеряков.

Вместе со специалистами они обходят квартиры и измеряют температуру в квартирах. Она составляет +19…+22 градусов.

Напомним, из-за прорыва на теплосети отопление отключили на ул. Титова, 17 и 21, ул. Тимуровская, 2 и ул. 40 лет Октября, 24.

Рабочие откачивают воду из канала, чтобы начать ремонт. В домах проживают 486 человек.

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