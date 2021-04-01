Представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллу Штань задержали силовики

Задержана представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, сообщил altapress.ru источник.

Предположительно, ее подозревают в мошенничестве. Есть данные, что чиновницу задержали вечером 31 марта.

Подробная информация будет позднее.

Стелла Штань заняла должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС в октябре 2018 года.

С 2008 по 2016 год была депутатом краевого парламента.

В 90-х годах работала в администрации Барнаула, избиралась депутатом в городской Совет и Думу, возглавляла комитет по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

С 1994 по 2004 год была замглавы администрации Барнаула по правовым и кадровым вопросам.