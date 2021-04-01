1 апреля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллу Штань задержали силовики

Задержана представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, сообщил altapress.ru источник.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Анна Зайкова

Предположительно, ее подозревают в мошенничестве. Есть данные, что чиновницу задержали вечером 31 марта.

Подробная информация будет позднее.

Стелла Штань заняла должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС в октябре 2018 года.

С 2008 по 2016 год была депутатом краевого парламента.

В 90-х годах работала в администрации Барнаула, избиралась депутатом в городской Совет и Думу, возглавляла комитет по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

С 1994 по 2004 год была замглавы администрации Барнаула по правовым и кадровым вопросам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость