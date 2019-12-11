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Происшествия

Прекрасная незнакомка выманила у жителя Алтайского края целое состояние

Жители Алтайского края продолжают быть чрезвычайно доверчивыми к звонкам телефонных мошенников. Неизвестные злоумышленники облапошили очередную жертву на 126 тыс. рублей, сообщает территориальное ГУ МВД.

Девушка. Телефон.
Девушка. Телефон.
CC0

Жертвой аферистов стал уже немолодой житель Алейска. Однажды на его мобильном раздался звонок, и девушка, представившись сотрудницей банка, очень спешно начала рассказывать, что с банковской карты доверчивого гражданина пытаются списать деньги. Дескать, банк это вовремя увидел, и поручил ей, оператору колл-центра, срочно связаться с клиентом, чтобы заблокировать операцию. А что для этого нужно сделать? Конечно же, сообщить все пароли.

Мужчина поверил, что действительно разговаривает с сотрудницей банка, и тут же сообщил ей все персональные данные и коды доступа к банковской карте. Не прошло и часа, как деньги с пластика жителя Алейска исчезли в неизвестном направлении.

По данному факту сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Алейский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Сотрудники полиции в тысячный раз призывают жителей края быть бдительными и не доверять звонкам неизвестных банковских работников. Тем более, девушек.

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