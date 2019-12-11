Прекрасная незнакомка выманила у жителя Алтайского края целое состояние

Жертвой аферистов стал уже немолодой житель Алейска. Однажды на его мобильном раздался звонок, и девушка, представившись сотрудницей банка, очень спешно начала рассказывать, что с банковской карты доверчивого гражданина пытаются списать деньги. Дескать, банк это вовремя увидел, и поручил ей, оператору колл-центра, срочно связаться с клиентом, чтобы заблокировать операцию. А что для этого нужно сделать? Конечно же, сообщить все пароли.

Мужчина поверил, что действительно разговаривает с сотрудницей банка, и тут же сообщил ей все персональные данные и коды доступа к банковской карте. Не прошло и часа, как деньги с пластика жителя Алейска исчезли в неизвестном направлении.

По данному факту сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Алейский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Сотрудники полиции в тысячный раз призывают жителей края быть бдительными и не доверять звонкам неизвестных банковских работников. Тем более, девушек.