Прекратили уголовные дела в отношении экстренно посадивших самолет пилотов

Истек срок давности уголовных дел в отношении пилотов АН-28, которые экстренно посадили самолет в Томской области, сообщает Mash Siberia .

Как посадили самолет в Томской области

В 2021 году АН-28 летел из Кедрового в Томск. Двигатели заглохли, когда самолет пролетал над пролеском. Никто из 18 пассажиров не пострадал.

Летчики проходили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Комиссия указала, что аварийная посадка произошла из-за ошибок и неправильных решений экипажа.

Ранее самолет экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. Airbus, который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности.