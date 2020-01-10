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10 января
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Происшествия

Преподаватель «политеха» отправился в колонию за взятки в обмен на лояльность

Заведующий кафедрой Бийского технологического института, который является филиалом Алтайского государственного технического университета, оказался заядлым взяточником. За свои деяния он получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
СС0

Следствием и судом установлено, что в с июня 2015 по август 2016 года преподаватель получал от студентов ВУЗа взятки за проставление им положительных оценок за зачеты, экзамены и курсовые работы без фактической их сдачи, а также оценки знаний и посещения занятий.

Завкафедры вносил заведомо ложные сведения в зачетные книжки и экзаменационные листы. Размер взятки варьировался от 11 до 16 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде реального срока со штрафом в размере 1 млн рублей.

Еще два года заядлый взяточник не должен заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно — распорядительных функций в государственных учреждениях образования.

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