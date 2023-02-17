Прерванный концерт: фронтмена группы «Несчастный случай» пригласили в полицию

Российских музыкантов Алексея Кортнеав (лидеар группы «Несчастный случай») и Дмитрия Чувелева вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств концерта в новосибирском Академгородке, сообщает «Интерфакс».

На днях в одном из клубов должен состоялся концерт дуэта. Но доиграть не получилось — в соседнем помещении (отделение «Почты России») произошло задымление. В клубе отключилось электричество.

Вскоре на место прибыли полицейские и пожарные.

Возобновить концерт не удалось, зрители и артисты разъехались. Позже музыкантов вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий.

Таким образом, инцидент исчерпан.

Ранее вокалист группы «Несчастный случай», артист театра и кино Алексей Кортнев перепутал Кемеровскую область и Алтайский край.