Преступление и наказание. Криминальные тренды Алтайского края в цифрах и фактах

В середине февраля начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян подвел итоги работы ведомства за 2019 год. На основе его доклада мы составили статистическую матрицу преступлений в регионе.

Общая статистика

В 2019 году в Алтайском крае было совершено более 37 тыс. преступлений, что на 35% меньше, чем за 2018 год.

Под регистрируемыми преступлениями в том числе понимаются и все те сообщения, которые поступают на телефон полиции. Андрей Подолян отметил, что снижение преступности объясняется «профилактической работой, работой на опережение — это в первую очередь профилактика тех преступлений, которые совершаются на улице».

Перейдем к частностям. В прошлом году в Алтайском крае зарегистрировано 171 убийство. Раскрыть удалось большую часть из них — 92,6%. Кстати, самый высокий процент раскрываемости алтайское МДВ показало в делах с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью — 99,8%.

Статистика преступлений в Алтайском крае. Altapress.ru.

На почве семейно-бытовых отношений в 2019 году было совершено 2301 преступление, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Также снизилось количество преступлений, совершенных под воздействием алкогольного опьянения, — на 9,1% по сравнению с прошлым годом.

Правда, как отмечает глава полиции, «по этому показателю на фоне других регионов Алтайский край все еще смотрится не очень хорошо».

Наркотики

За прошедший год к уголовной ответственности было привлечено 194 участника организованных преступных групп, которые в общей сумме совершили 75 тяжких и особо тяжких преступлений.

По словам главы полиции, основные виды преступлений, совершаемых данными группами, — кража, мошенничество и незаконных оборот наркотиков.

Статистика преступлений в Алтайском крае. Altapress.ru.

Всего за год было изъято более 420 кг наркотических веществ, а также пресечена деятельность 25 наркопритонов. По линии незаконного оборота наркотиков было расследовано 1938 преступлений, больше половины которых относятся к тяжким и особо тяжким — таких 1133, из них 185 случаев сбыта.

Рубки леса

Одним из немногих показателей, который не только не снизился, но, наоборот, вырос, стало количество случаев незаконной вырубки леса. За 2019 год было зафиксировано 323 таких правонарушения, рост составил без малого 6%.

Тем не менее раскрываемость преступлений в этой сфере увеличилась примерно на 20% в сравнении с 2018 годом — 171 в абсолютных цифрах.

Статистика преступлений в Алтайском крае. Altapress.ru.

Увеличилось и количество краж леса — 234 преступления против 106 в 2018 году. Андрей Подолян отметил, что негативные тенденции в данной сфере в нашем регионе наблюдаются уже на протяжении нескольких лет.

Он добавил, что в прошлом году удалось изменить методы предотвращения преступлений — теперь проверки коснутся не только физических, но и должностных лиц, а также самих лесничеств.

Самый быстрорастущий вид преступлений

Им стало дистанционное мошенничество. Как отметил глава полиции, в ноябре прошлого года была собрана отдельная коллегия министерства по данному вопросу — быстрый рост числа этих преступлений наблюдается в большинстве регионов РФ. Алтайский край не стал исключением — 4053 случая против 2500, рост составил 60%.

Статистика преступлений в Алтайском крае. Altapress.ru.

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД по Алтайскому краю:

Я бы разделил дистанционные мошенничества на две условные части. Бывают случаи, как, например, отправили SMS, сказали, что родственник попал в ДТП, попросили перевести деньги — рост таких преступлений небольшой. Очень приличный рост именно дистанционных краж с банковских карт.

За предыдущий год по данному виду преступлений в суд было направлено 704 дела, в 2018 -м их было в два раза меньше — 360. Раскрываемость оставляет желать лучшего — она составила всего 20%.

Проверка на дорогах

В крае ситуация на дорогах неоднозначная: с одной стороны, снизилось количество ДТП (171 против 181), с другой — раненых стало больше (257 против 247). Также за предыдущий год в Алтайском крае зафиксировано свыше 56 тыс. нарушений ПДД пешеходами — они переходили дорогу в неположенном месте.

Андрей Подолян отмечает, что, к сожалению, это большая цифра, но в то же время 22 тыс. водителей были наказаны за то, что не пропустили пешеходов.

Статистика преступлений в Алтайском крае. Altapress.ru.

В столице края на пешеходных переходах погибли 32 человека, из них 16 пешеходов. Для сравнения, в 2018 году погибших было 43.

Для предотвращения трагических случаев в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» было обустроено 30 наземных пешеходных переходов, расположенных в различных населенных пунктах, установлено 25 пешеходных ограждений, 97 дублирующих дорожных знаков. Кроме того, было установлено 174 светофора.