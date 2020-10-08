Преступление на борту катера: бизнесмен рассказал, как пропала в Крыму 20-летняя девушка

Продолжаются поиски 20-летней Лилии Бирулиной, поехавшей кататься с 43-летним мужчиной на катере в Севастополе.

В качестве подозреваемого задержан ее спутник, говорится в сообщении регионального СКР.

Девушка пропала еще 29 сентября. В тот день после обеда девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая.

Студентка пропала во время купания. Во всяком случае, так ранее говорил ее спутник. Но у следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление.

Ранее московский бизнесмен Петр Шаапиро утверждал, что с девушкой произошел несчастный случай, пишет «МК». Якобы студентка начала неожиданно тонуть прямо у него на глазах. Зачем Бирулина прыгала в шторм за борт — неизвестно.

Шапиро попытался спасти девушку, но начал уходить под воду сам. Одновременно с этим яхту стало уносить в море, из-за чего мужчине пришлось приложить немало усилий, чтобы выбраться на сушу самостоятельно.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Пустой катер нашли в 26 километрах от берега, сообщает НТВ. Сейчас спутник студентки отказывается от показаний.

Семья пропавшей девушки ищет свидетелей, которые бы слышали крики девушки о помощи, видели ссору или драку пары.

Сейчас поиски Лилии Бирулиной проходят не только в море, но и по всему побережью. Волонтеры и полицейские продолжают расклеивать объявления. Родные надеются, что девушка тоже смогла самостоятельно добраться до берега, или ее подобрали рыбаки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».