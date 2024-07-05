Это произошло в Ницце.

Днем коло мужчина с повязкой «Полиция» ворвался в торговый зал, забрал около 40 ювелирных украшений и скрылся на велосипеде, указывает Газета.Ru.

Сумма похищенного, по предварительным данным, может достигать 100 тыс. евро.

Ранее в Барнауле бывший охранник ТЦ "Ультра" ограбил ювелирные магазины 4 октября 2022 года.

Мужчина взломал замки, похитил большое количество золотых украшений и забрал сумку и 80 тыс. рублей из другого отдела.

Обвиняемый скрывался на арендованной квартире. Награбленное золото он закопал на территории одного из частных домов.

Общая сумма похищенного составила более 35 млн рублей. Потерпевшими признаны трое предпринимателей.

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