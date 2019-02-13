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Происшествия

Преступники во время кражи проломили голову сотруднику алтайского транспортного предприятия

Двоих мужчин задержали во время нападения на сотрудника транспортного предприятия на станции Алтайская. Работник хотел остановить неизвестных, которые пытались украсть железнодорожные детали, сообщает пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.

Рельсы.
Рельсы.
СС0

55-летний мужчина заметил двоих неизвестных, которые пытались похитить металлические части тормозных систем грузового подвижного состава железных дорог. Он попытался задержать злоумышленников, однако один из них напал на работника и начал его избивать. В это время на помощь потерпевшему поспешили коллеги, которые удерживали мужчин до приезда сотрудников полиции.

Задержанными оказались двое братьев, проживающих в Первомайском районе. 45-летний мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков, а его 42-летний брат отбывал наказание за грабеж.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в одну из больниц Барнаула. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом костей черепа и другие травмы головы.

Сотрудники алтайского линейного управления МВД России устанавливают обстоятельства происшествия. В отношении подозреваемых следователи транспортной полиции возбудили уголовные дела по статьям 158 и 111 УК РФ (кража и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Братьям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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