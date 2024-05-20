19 мая произошла авиакатастрофа, в которой находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Он возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе с президентом Ирана на борту были глава МИДа и другие чиновники. В настоящее время их поисками занимаются спасатели. О главном к этому часу сообщил РБК.

Что известно об Эбрахиме Раиси

Эбрахиму Раиси 63 года, он придерживается ультраконсервативных взглядов и был участником Исламской революции 1978–1979 годов. После революции он продолжил строить карьеру в судебной системе и прокуратуре, занимаясь религиозно-правовыми вопросами.

В конце 1980-х годов, будучи первым заместителем председателя Верховного суда, Раиси входил в состав группы из четырех судей, которые заседали в так называемых «комиссиях смерти». Эти комиссии принимали решения, на основании которых, по оценкам правозащитных организаций, были казнены около 5 тыс. заключенных. В Иране его называют «палачом 1988 года».

В 2014 году Раиси стал генеральным прокурором Ирана. Через три года он участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани.

На выборах 2021 года Раиси удалось обойти своих соперников и одержать победу, получив поддержку 61,9% избирателей. За него проголосовали 17,9 млн человек из 28,9 млн, что составило самую низкую явку в истории страны — 48,8%.

Раиси выступает за исламизацию общественных процессов, усиление контроля над интернетом и противодействие западному влиянию. По данным AP, он считается протеже верховного лидера Ирана, 85-летнего аятоллы Али Хаменеи. Некоторые аналитики предполагают, что после смерти или отставки Хаменеи Раиси может занять его место.

Президент Ирана Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу. president.az

Что произошло

19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. В этот день Раиси вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в торжественной церемонии открытия плотины на реке Аракс, которая находится на границе двух стран.

Инцидент случился неподалеку от села Узи. Вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту вертолета находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие официальные лица.

В составе воздушной колонны президента было три вертолета. Два других воздушных судна, в которых летели сопровождавшие Раиси чиновники, включая глав министерств энергетики Али Акбара Мехрабияна и министерства дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша, успешно достигли пункта назначения.

На данный момент отсутствует точная информация о состоянии Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. В район чрезвычайной ситуации были направлены десятки поисково-спасательных команд. Их работе препятствуют неблагоприятные погодные условия — дождь и туман, а также отсутствие дорог. Одна из групп спасателей смогла добраться до места происшествия.

Верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, выразил надежду на то, что президент страны, Эбрахим Раиси, жив. Он призвал всех молиться за него. Кроме того, Хаменеи заверил, что управление государством будет осуществляться без каких-либо сбоев.

В Иране удалось установить связь с двумя пассажирами вертолета, который совершил жёсткую посадку и на борту которого находился президент Эбрахим Раиси.

Президент Ирана Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу. president.az

Что будет в случае смерти президента Ирана

Президент Ирана является вторым по значимости официальным лицом в государстве после духовного лидера. Согласно статье 131 Конституции Ирана, в случае смерти президента его обязанности переходят к первому вице-президенту. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер. В течение 50 дней совет, состоящий из спикера меджлиса, главы судебной власти и первого вице-президента, должен организовать проведение президентских выборов.

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