Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Президентский летный отряд подал иск к «Аэрофлоту» на 46 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управделами президента РФ о взыскании около 46 млн рублей с авиакомпании «Аэрофлот», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

Самолет "Аэрофлота".
Самолет "Аэрофлота".
Алексей Мартышкин

Иск поступил в суд 20 декабря, к производству он не принят, основания исковых требований пока не сообщаются.

Портал госзакупок в октябре сообщал, что СЛО «Россия» планирует заключить с «Аэрофлотом» контракт на перевозку до конца 2020 года высших должностных лиц и официальных делегаций.

Заявку на соответствующий тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 6,79 млрд рублей подал только «Аэрофлот». Заявка признана «соответствующей требованиям».

В сообщении на портале госзакупок отмечалось, что «участник, с которым планируется заключить контракт — публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии», пишет aex.ru.

СЛО «Россия» Управделами каждый год проводит такие закупки. В прошлые годы контракты также получал «Аэрофлот».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость