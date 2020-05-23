При крушении лайнера в Пакистане выжил младенец, которого сравнили с российским мальчиком

Ребенка назвали благословенным и сравнили с магнитогорским Ваней Фокиным, который выжил при взрыве дома 31 декабря 2018 года.

«Похожая история произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Правда, самолет на дом не падал — там произошел взрыв газа. Но среди спасенных тоже оказался младенец — 11-месячный Иван Фокин», — цитирует «MK» спасателя Константина Власова.

Он также предположил, что выживший в Пакистане ребенок находился в момент аварии в одном из домов, на которые рухнул лайнер: «Не исключено, что новорожденный из Пакистана в момент трагедии тоже находился в кроватке или каком-то другом защищенном месте, которое стало для него укрытием».

Отмечается, что шанс выжить после крушения дома у его жителей по статистике равен всего двум процентам, пишет ura.ru.

Самолет упал в жилом районе города около международного аэропорта Карачи за несколько минут до посадки.

При крушении лайнера погибли 97 человек. На борту самолета было 99 человек, два из которых выжили, а 97 человек погибли.

Причиной авиакатастрофы могла стать стая птиц.