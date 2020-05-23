Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 мая 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

При крушении лайнера в Пакистане выжил младенец, которого сравнили с российским мальчиком

После авиакатастрофы Airbus в Пакистане 22 мая из-под завалов извлекли чудом спасшегося младенца.

В самолете.
В самолете.
СС0

Ребенка назвали благословенным и сравнили с магнитогорским Ваней Фокиным, который выжил при взрыве дома 31 декабря 2018 года.

«Похожая история произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Правда, самолет на дом не падал — там произошел взрыв газа. Но среди спасенных тоже оказался младенец — 11-месячный Иван Фокин», — цитирует «MK» спасателя Константина Власова.

Он также предположил, что выживший в Пакистане ребенок находился в момент аварии в одном из домов, на которые рухнул лайнер: «Не исключено, что новорожденный из Пакистана в момент трагедии тоже находился в кроватке или каком-то другом защищенном месте, которое стало для него укрытием».

Отмечается, что шанс выжить после крушения дома у его жителей по статистике равен всего двум процентам, пишет ura.ru.

Самолет упал в жилом районе города около международного аэропорта Карачи за несколько минут до посадки.

При крушении лайнера погибли 97 человек. На борту самолета было 99 человек, два из которых выжили, а 97 человек погибли.

Причиной авиакатастрофы могла стать стая птиц.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость