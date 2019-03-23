При оформлении кредита жительница Алтая лишилась больше 17 тысяч рублей

Потерпевшая планировала взять кредит в 600 тысяч рублей. В интернете на сайтах банков и кредитных организаций она оформила электронные заявки. Вскоре горожанке позвонил мужчина, который представился специалистом банка и сообщил о возможности получения средств на выгодных условиях. Он также пояснил, что за открытие счета, страховку и оформление необходимых документов нужно заплатить 17 300 рублей.

Горожанка перевела свои сбережения на указанную карту. После этого «специалист» подтвердил получение денег и заверил клиентку, что она получит кредит через несколько дней. Однако потерпевшая так и не получила обещанные деньги.

Полицейские выяснили, что номер мошенника зарегистрирован в Московской области. Возбудили уголовное дело.