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Происшествия

При оформлении кредита жительница Алтая лишилась больше 17 тысяч рублей

В Горно-Алтайске 51-летняя женщина хотела оформить кредит через интернет и потеряла крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Кредит. Документы. Платеж.
Кредит. Документы. Платеж.
СС0

Потерпевшая планировала взять кредит в 600 тысяч рублей. В интернете на сайтах банков и кредитных организаций она оформила электронные заявки. Вскоре горожанке позвонил мужчина, который представился специалистом банка и сообщил о возможности получения средств на выгодных условиях. Он также пояснил, что за открытие счета, страховку и оформление необходимых документов нужно заплатить 17 300 рублей.

Горожанка перевела свои сбережения на указанную карту. После этого «специалист» подтвердил получение денег и заверил клиентку, что она получит кредит через несколько дней. Однако потерпевшая так и не получила обещанные деньги.

Полицейские выяснили, что номер мошенника зарегистрирован в Московской области. Возбудили уголовное дело.

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