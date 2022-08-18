19 августа
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Происшествия

При падении с самоката в детском саду погибла 5-летняя девочка

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки при падении с самоката в детском саду. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Самокат.
Самокат.
CC0

Инцидент случился днем 18 августа в одном из детсадов Новосибирска. Девочка каталась на самокате на территории детсада и упала, ударившись головой об асфальт.

Случай произошел, когда девочка осталась без присмотра со стороны работников детсада.

Сейчас правоохранительные органы допрашивают родственников погибшего ребенка, сотрудников детсада. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Виновным грозит до трех лет колонии.

Ранее легковушка сбила шестилетнего ребенка на Алтае.

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