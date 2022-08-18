При падении с самоката в детском саду погибла 5-летняя девочка

Инцидент случился днем 18 августа в одном из детсадов Новосибирска. Девочка каталась на самокате на территории детсада и упала, ударившись головой об асфальт.
Случай произошел, когда девочка осталась без присмотра со стороны работников детсада.
Сейчас правоохранительные органы допрашивают родственников погибшего ребенка, сотрудников детсада. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Виновным грозит до трех лет колонии.