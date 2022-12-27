При покупке красной икры женщину обманули мошенники

Оптовую партию красной икры решила приобрести 44-летняя жительница Омска. Заказ она сделала на сайте бесплатных объявлений, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В правоохранительные органы обратилась обманутая женщина. Она хотела приобрести 1 кг красной икры за 3,8 тыс. рублей. Женщина связалась с продавцом и та настояла на общении в мессенджере, а не на сайте объявлений.

После мошенница отправила фотографию товара и попросила перевести денежные средства в полном объеме.

О подобных уловках мошенников женщина ранее слышала неоднократно, но эта ситуация ее не насторожила. Она перевела деньги на указанный счет двумя платежами по 52 тыс. рублей и ожидала доставку.

На следующий день объявление на сайте исчезло по неизвестным причинам. В мессенджере продавец объяснила, что ее страницу пытались взломать.

Потерпевшая женщина решила уточнить дату доставки икры, но на связь с ней больше никто не вышел. Общая сумма материального ущерба составила 104 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее, мошенники решили «заработать» на икру и активизировались перед Новым годом.