В Алтайском крае при пожаре эвакуировали 40 человек

Открытым пламенем горела крыша здания. По прибытию пожарных пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям кровли.
Пожар тушили МЧС и добровольная пожарная дружина. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.
«Тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя, пожарные автоцистерны непрерывно подвозили воду к месту тушения. Огнеборцам удалось не допустить проникновения пламени в жилые помещения и его распространения на соседние постройки, но крыша дома серьёзно пострадала от огня», — сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали за два часа.