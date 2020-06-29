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Происшествия

В Алтайском крае при пожаре эвакуировали 40 человек

28 июня в Тальменке в трехэтажном жилом доме произошел крупный пожар. Были эвакуированы 40 человек, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ликвидация пожара в Тальменке
Ликвидация пожара в Тальменке
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Открытым пламенем горела крыша здания. По прибытию пожарных пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям кровли.

Пожар тушили МЧС и добровольная пожарная дружина. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.

«Тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя, пожарные автоцистерны непрерывно подвозили воду к месту тушения. Огнеборцам удалось не допустить проникновения пламени в жилые помещения и его распространения на соседние постройки, но крыша дома серьёзно пострадала от огня», — сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали за два часа.

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