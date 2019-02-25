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Происшествия

При пожаре в Алтайском крае погибла 90-летняя женщина

В Камне-на-Оби утром 25 февраля произошел пожар в частном доме в переулке Пионерском. В результате погибла женщина, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в Камне-на-Оби 25 февраля.
Пожар в Камне-на-Оби 25 февраля.
"Каменские известия", izvestiy-kamen.ru

О пожаре спасателям сообщили в 9:09. В тушении участвовали 7 человек, использовали две единицы техники. К месту ЧП также выезжали полицейские, медики, электрики и газовики.

«Каменские известия» отмечают, что в доме жила пожилая женщина с сыном. К моменту прибытия пожарных горожанка была внутри. Во время тушения в жилом помещении выбили несколько окон, комнаты были сильно задымлены. Дым валил из-под кровли.

По словам соседей, во время пожара были слышны хлопки, похожие на взрыв газа. Возгорание полностью ликвидировали в 9:20. При пожаре погибла 90-летняя женщина, мужчина, который жил в этом же доме, не пострадал.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

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