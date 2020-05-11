При пожаре в подмосковном хосписе погибли десять лежачих больных

Во время пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске погибли десять человек, пишет ТАСС. Они отравились продуктами горения.

Информация о возгорании поступила в МЧС в воскресенье, 10 мая, вечером. К моменту прибытия пожарных горел второй этаж здания.

Ликвидировать открытое горение удалось к половине первого ночи. Сейчас пожар полностью потушен, сообщает РИА Новости. Площадь возгорания составила 15 кв.м.

Еще до прибытия пожарных из хосписа самостоятельно выбрались восемь человек, девятерых увезла скорая помощь. При этом в хосписе, по данным МЧС, в момент пожара находились 29 человек.

На месте сейчас работают следователи и криминалисты. По данным администрации Красногорского округа, у медицинского учреждения не было разрешения на деятельность, по адресу зарегистрирован обычный жилой дом.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. По данным МЧС, загорелись личные вещи одного из пациентов.