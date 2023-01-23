23 января
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Происшествия

При пожаре в российском поселке погибли трое взрослых и ребенок

В результате пожара в одноквартирном доме в ночь на 23 января в поселке Карымское (Забайкальский край) погибли четыре человека, в том числе и ребенок. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар.
Пожар.
открытые источники в интернете

По информации ведомства, сообщение о пожаре на ул. Лазо, 40 поступило в 04:46. К моменту прибытия огнеборцев дом был сильно задымлен.

В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины. Травмированного ребенка госпитализировали, позже он скончался.

Для ликвидации возгорания привлекли две единицы техники и семь человек личного состава.

Площадь огня составила 20 кв. м. Обстоятельства пожара устанавливают.

Ранее трое детей и мужчина погибли при пожаре в Сибири.

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