При пожаре в российском поселке погибли трое взрослых и ребенок

По информации ведомства, сообщение о пожаре на ул. Лазо, 40 поступило в 04:46. К моменту прибытия огнеборцев дом был сильно задымлен.
В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины. Травмированного ребенка госпитализировали, позже он скончался.
Для ликвидации возгорания привлекли две единицы техники и семь человек личного состава.
Площадь огня составила 20 кв. м. Обстоятельства пожара устанавливают.
Ранее трое детей и мужчина погибли при пожаре в Сибири.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!