При пожаре в заброшенном доме Барнаула погибли три человека.

Сообщение на пульт диспетчера поступило в 05:24. На момент прибытия пожарных здание было охвачено пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние строения.
На ликвидацию огня потребовалось около часа. Всего в тушении принимали участие 24 огнеборца, 5 единиц техники. Общая площадь горения составила около 50 квадратных метров.
При разборе обрушившихся конструкций на месте происшествия были обнаружены тела трех погибших. Работает следственно-оперативная группа. Причина произошедшего устанавливается.