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Происшествия

При пожаре в заброшенном доме Барнаула погибли три человека

Ранним утром 31 октября в Барнауле произошло возгорание заброшенного дома на улице Белова, — сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

При пожаре в заброшенном доме Барнаула погибли три человека.
При пожаре в заброшенном доме Барнаула погибли три человека.
Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сообщение на пульт диспетчера поступило в 05:24. На момент прибытия пожарных здание было охвачено пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

На ликвидацию огня потребовалось около часа. Всего в тушении принимали участие 24 огнеборца, 5 единиц техники. Общая площадь горения составила около 50 квадратных метров.

При разборе обрушившихся конструкций на месте происшествия были обнаружены тела трех погибших. Работает следственно-оперативная группа. Причина произошедшего устанавливается.

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