11 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

При сильном течении алтайской реки утонул 13-летний мальчик

ЧП случилось на реке Алей. Накануне там утонул 13-летний мальчик, говорится в сообщении паблика Barnaul 22.

Вода. Водоем. Река.
Вода. Водоем. Река.
СС0

Трое детей решили искупаться в реке. Вдруг один мальчик начал тонуть и скрылся под водой с головой.

Очевидцы вытащили мальчишку на берег, прибыла скорая помощь.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Дело в том, что подросток слишком долго находился под водой.

Ведется разбирательство.

Отмечается, что на Алее очень сильное течение, с которым и взрослому порой справиться трудно.

Думается, не лишним будет напомним родителям — не отпускайте детей без сопровождения взрослых к водоему.

Ранее на глазах у матери 10-летняя сибирячка утонула во время купания. ЧП случилось в Бердске. Местная жительница приехала с 10-летней дочерью на пляж и отпустила девочку к водоему одну. Во время купания она утонула.

Всего на водных объектах региона случилось восемь происшествий — в Бердске, Искитиме, в Барабинском, Искитимском и Коченевском, Тогучинском, Мошковском районах.

Погибли шесть человек, в том числе один ребенок.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость