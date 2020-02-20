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Происшествия

При столкновении 200 автомобилей на канадском шоссе пострадали 150 человек, двое погибли

В Монреале в массовом ДТП с участием 200 автомобилей погибли два человека. Еще около 150 пострадали.

Канада.
Канада.
Jared Grove, CC BY-SA 3.0

С места ДТП с помощью машин скорой помощи вывезено примерно 150 человек, 20 из которых получили серьезные ранения. В больницах были введены чрезвычайные меры из-за большого количества поступивших раненых.

По информации Radio Canada, погибшие были заблокированы в своих машинах в течение нескольких часов, пишет РИА Новости.

Причиной массовой аварии стала плохая видимость, сообщает «РГ». Отмечается также, что произошел разлив топлива.

О ДТП

На 15-м шоссе столкнулись легковые автомобили, около 10 большегрузов, бензовоз, школьный и рейсовый автобусы.

Жертвы аварии оказались заблокированными в течение нескольких часов. Зафиксирован разлив топлива на шоссе из бензовоза. Сотрудники полиции перекрывали трассу с обеих сторон движения, пишут «Известия».

По словам министра транспорта Квебека Франсуа Боннардела, причиной километровой аварии стало резкое ухудшение видимости из-за снегопада и сильного ветра.

Возможной первопричиной ДТП послужили неправильные работы по увеличению высоты скоростной автомагистрали в начале 2000-х годов.

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