При столкновении 200 автомобилей на канадском шоссе пострадали 150 человек, двое погибли

С места ДТП с помощью машин скорой помощи вывезено примерно 150 человек, 20 из которых получили серьезные ранения. В больницах были введены чрезвычайные меры из-за большого количества поступивших раненых.
По информации Radio Canada, погибшие были заблокированы в своих машинах в течение нескольких часов, пишет РИА Новости.
Причиной массовой аварии стала плохая видимость, сообщает «РГ». Отмечается также, что произошел разлив топлива.
О ДТП
На 15-м шоссе столкнулись легковые автомобили, около 10 большегрузов, бензовоз, школьный и рейсовый автобусы.
According to Environment Canada, there were snow squalls across the Montérégie region at the time of the pileup. https://t.co/wlCexgTeet— CBC News (@CBCNews) February 19, 2020
Жертвы аварии оказались заблокированными в течение нескольких часов. Зафиксирован разлив топлива на шоссе из бензовоза. Сотрудники полиции перекрывали трассу с обеих сторон движения, пишут «Известия».
По словам министра транспорта Квебека Франсуа Боннардела, причиной километровой аварии стало резкое ухудшение видимости из-за снегопада и сильного ветра.
Возможной первопричиной ДТП послужили неправильные работы по увеличению высоты скоростной автомагистрали в начале 2000-х годов.